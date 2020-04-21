شؤون فلسطينية

"التنمية" تُصدر النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف خلال الربع الأول من العام الحالي

"التنمية" تُصدر النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف خلال الربع الأول من العام الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف، المتعاطى مع قضاياهن خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها دولة فلسطين جراء تفشي فيروس (كورونا) وتوقف العجلة الاقتصادية؛ وذلك استناداً لاستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي عُنيت بتوفير الحماية والرعاية والتمكين والإدماج لكافة الفئات المهمشة والأقل حظاً، ومن بينها النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقال: "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع ما يقارب 70 امرأة من النساء ضحايا العنف منذ بدء الأزمة وحتى العاشر من شهر نيسان الجاري، حيث تم استقبال ما نسبته 48% من تلك النساء خلال فترة الطوارئ".

واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت 65% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وأوضح بأن قاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، قد أظهرت بأن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعدى مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية.

وفيما يتعلق بشكل العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، وفق النشرة، غالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 40% منهن للعنف النفسي، و31% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج).

وأضاف وزير التنمية: إن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفتها أشكال العنف سالفة الذكر على النساء، دفع ما نسبته 60% منهن إلى الهروب من المنزل، و21% منهن إلى محاولة الانتحار، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم  من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة، والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.

وأكد أن الوزارة، عممت بشكل مكثف ارقام مدراء المديريات ومرشدي حماية المرأة والطفولة والأسخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

في ذات السياق، أشار إلى أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصاً وأن أمر الحماية من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التاخير أو الإغلاق مهما كانت الظروف، ووجه تحية لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإيوائية، ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.

أخبار ذات صلة

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بشأن ضوابط إعادة التداول ببورصة فلسطين

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بشأن ضوابط إعادة التداول ببورصة فلسطين

&#34;الأوقاف&#34; تندد بالمصادقة على مصادرة أراضي &#34;الإبراهيمي&#34; من قبل حكومة الاحتلال

"الأوقاف" تندد بالمصادقة على مصادرة أراضي "الإبراهيمي" من قبل حكومة الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مواصلة الرهان على المفاوضات زرع للأوهام وحصاده الوحيد كوارث وطنية

"الديمقراطية": مواصلة الرهان على المفاوضات زرع للأوهام وحصاده الوحيد كوارث وطنية

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطناً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطناً من الضفة الغربية

إغلاق 70 محلاً والقبض على عشرة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

إغلاق 70 محلاً والقبض على عشرة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

وزير التعليم العالي: الفصل الثاني بالجامعات سينتهي بموعده حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة

وزير التعليم العالي: الفصل الثاني بالجامعات سينتهي بموعده حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة

الشعبية: التلكؤ في إنهاء الانقسام مساهمة بتعبيد الطريق لحكومة الضم الإسرائيلية

الشعبية: التلكؤ في إنهاء الانقسام مساهمة بتعبيد الطريق لحكومة الضم الإسرائيلية

أبو هولي: قرار بإعادة صرف رواتب موظفي المياومة بمناطق عمليات (أونروا)

أبو هولي: قرار بإعادة صرف رواتب موظفي المياومة بمناطق عمليات (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; تندد بالمصادقة على مصادرة أراضي &#34;الإبراهيمي&#34; من قبل حكومة الاحتلال

"الأوقاف" تندد بالمصادقة على مصادرة أراضي "الإبراهيمي" من قبل حكومة الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مواصلة الرهان على المفاوضات زرع للأوهام وحصاده الوحيد كوارث وطنية

"الديمقراطية": مواصلة الرهان على المفاوضات زرع للأوهام وحصاده الوحيد كوارث وطنية

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطناً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطناً من الضفة الغربية

إغلاق 70 محلاً والقبض على عشرة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

إغلاق 70 محلاً والقبض على عشرة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

&#34;التنمية&#34; تُصدر النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف خلال الربع الأول من العام الحالي

"التنمية" تُصدر النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف خلال الربع الأول من العام الحالي

تيسير خالد: نتنياهو اختار التوقيت المناسب لقرار الضم باتفاقه مع غانتس

تيسير خالد: نتنياهو اختار التوقيت المناسب لقرار الضم باتفاقه مع غانتس

عشراوي: مصممون على مواجهة أجندة إسرائيل الموحدة القائمة على مواصلة العدوان

عشراوي: مصممون على مواجهة أجندة إسرائيل الموحدة القائمة على مواصلة العدوان

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

منوعات

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

عربي

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في تونس إلى 884

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في تونس إلى 884

191 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

191 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

بشار الأسد: وباء (كورونا) فضح الغرب

بشار الأسد: وباء (كورونا) فضح الغرب

عُمان تُسجّل 98 إصابة جديدة بـ (كورونا) وتُصدر قرارات صارمة استعداداً لرمضان

عُمان تُسجّل 98 إصابة جديدة بـ (كورونا) وتُصدر قرارات صارمة استعداداً لرمضان