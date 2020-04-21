غسان نمر يكشف سبب غياب إبراهيم ملحم عن الإيجاز الصباحي اليوم
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، سبب غياب الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عن الإيجاز الصباحي.
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، سبب غياب الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عن الإيجاز الصباحي.
وقال خلال الإيجاز الصحفي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين: إن ملحم يتواجد مع رئيس الوزراء في اجتماع مبرمج مسبقاً.
وأضاف: الاجتماع المبرمج مع رئيس الوزراء، جاء متزامناً مع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملحم سيتواجد في الإيجاز المسائي، مساء اليوم الثلاثاء.
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