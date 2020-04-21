غسان نمر يكشف سبب غياب إبراهيم ملحم عن الإيجاز الصباحي اليوم





وقال خلال الإيجاز الصحفي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين: إن ملحم يتواجد مع رئيس الوزراء في اجتماع مبرمج مسبقاً.





وأضاف: الاجتماع المبرمج مع رئيس الوزراء، جاء متزامناً مع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملحم سيتواجد في الإيجاز المسائي، مساء اليوم الثلاثاء.

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، سبب غياب الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عن الإيجاز الصباحي.