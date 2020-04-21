عورتاني يكشف خطة "التربية" بشأن الثانوية العامة ومصير العام الدراسي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة، صادقت على خطة طوارئ، تغطي مختلف الجوانب الصحية والأمنية واللوجستية؛ لضمان أقصى درجات السلامة وطواقم امتحان الثانوية العامة.



وجدد عورتاني، التأكيد على أن دورة الثانوية العامة، ستبدأ في 30 أيار/ مايو، بشكل متزامن في القدس والضفة وقطاع غزة.



وأضاف وزير التربية والتعليم: كما صادقت الحكومة على تشكيل لجنة، تضم بالإضافة إلى وزارة التعليم، كلاً من: الأمانة العامة، ووزارات الصحة، والحكم المحلي والقدس والداخلية والريادة والتمكين؛ لضمان الجهد الحكومي، كما ستم يتشكل لجان على مستوى المحافظات.



وأفاد وزير التربية والتعليم، أنه تمت زيادة عدد مراكز غرف الامتحان، وكافة طواقم الامتحان من أجل تقليل الحركة والاختلاط وضمان أعلى معايير السلامة، كما تم وضع امتحانات وترتيبات بديلة للطلبة، الذين تمنعهم الظروف من الوصول للامتحانات.



وبما يتعلق بالصفوف من الأول حتى الحادي عشر، فإن العام الدراسي، سينتهي كما هم مخطط في 23 من شهر أيار/ مايو الجاري، والاستمرار بالتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني.



وأضاف وزير التربية والتعليم: سيتم تقييم الطلاب على الفصل الأول، وما أُخذ من الفصل الثاني، أي لا تحسب مخرجات التعليم عن بعد حاليًا لقياس أداء الطالب.



وقال: سنخصص شهرًا كاملاً للتعليم الوجاهي بين المعلمين والطلبة؛ لتعويض ما فقدوه، وسيتم احتساب 10% في حينه في شهر آب/ أغسطس، سيكون هناك تعليم وجاهي، وسيُحسب للعام المقبل، وليس الحالي.