ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في تونس إلى 884

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد إلى 884.



يأتي ذلك، بعد تسجيل خمس حالات جديدة بالفيروس الفتاك، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وكانت وزارة الشؤون الدينية في تونس، أعلنت أمس الاثنين، تعليق صلاة التراويح خلال الشهر رمضان المبارك، ضمن تدابير منع تفشي الفيروس.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في (فيسبوك): إنه "تقرر سريان مفعول تعليق صلاة الجماعة على صلاة التراويح إلى حين انتفاء الموجب، وتعليق البعثات التوعوية الخاصة برمضان والموجهة للجالية التونسية بالخارج"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).