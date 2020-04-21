شؤون فلسطينية

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صباح اليوم الثلاثاء، صياد فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لجان الصيادين: "أصيب صياد برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار، تجاه محرك مركب الصياد في بحر شمال غزة".

ودأبت قوات الاحتلال، على إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين، الذي يعملون في مهنتهم ببحر غزة.

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