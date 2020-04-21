إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صباح اليوم الثلاثاء، صياد فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت لجان الصيادين: "أصيب صياد برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار، تجاه محرك مركب الصياد في بحر شمال غزة".
ودأبت قوات الاحتلال، على إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين، الذي يعملون في مهنتهم ببحر غزة.
أصيب صباح اليوم الثلاثاء، صياد فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت لجان الصيادين: "أصيب صياد برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار، تجاه محرك مركب الصياد في بحر شمال غزة".
ودأبت قوات الاحتلال، على إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين، الذي يعملون في مهنتهم ببحر غزة.
التعليقات