191 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

سجلت المغرب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، 191 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 3046 حالة.



وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية: إن المغرب سجل أيضاً في نفس الفترة، حالتي وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 143 حالة في حين تماثل للشفاء 23 شخصاً، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة: إن المغرب "لا يزال يسجل بعض البؤر، بصفة خاصة عدة وحدات صناعية، إذ ظهرت بؤر في كل من الدار البيضاء، وطنجة والعرائش ووجدة".



وأضاف: "نسبة الفتك من بين جميع الحالات المؤكدة في انخفاض، نظراً لأننا نكتشف الحالات مبكراً، وفي حالة صحية جيدة".



وقام المغرب بعدة إجراءات احترازية؛ لمنع تفشي الوباء، منها إغلاق المدارس والمجال الجوي، وفرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 آذار/ مارس حتى 20 أيار/ مايو.

رام الله - دنيا الوطن