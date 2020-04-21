سكان نيويورك يُقاضون منظمة الصحة العالمية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

رفع سكان ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد منظمة الصحة العالمية، بسبب ما أسموه "الإهمال الذي أظهرته المنظمة تجاه فيروس كورونا".



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد جاء في البيان المنشور في نظام السجلات القضائية: "هذه دعوى قضائية جماعية ضد منظمة الصحة العالمية، عن الأضرار الجسيمة التي لحقت وتسببت بها للمدعين.. كان ذلك نتيجة إهمال جسيم من قبل منظمة الصحة العالمية، التي لم تعلن عن الفيروس التاجي في الوقت المناسب، ولم تعلن حالة طوارئ صحية عامة على صعيد دولي".



وأضافت دعوى سكان نيويورك: "لم تستجب منظمة الصحة العالمية، وتبادر بالكشف عن فيروس (كورونا)، وشاركت في إخفاء هذه الجائحة في الصين ككل، وكذلك في هوبي ووهان، مما تسبب، وساهم في الانتشار اللاحق لفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة ونيويورك".



يأتي ذلك، في ظل الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمة العالمية، واتهامه لها بأنها تخفي معلومات، وغير حيادية في التعامل مع الصين، ما أدى لوقف الدعم الأمريكي للمنظمة.