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بشار الأسد: وباء (كورونا) فضح الغرب

بشار الأسد: وباء (كورونا) فضح الغرب
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السوري، بشار الأسد: إن أزمة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد1- 9)، أظهرت فشل الأنظمة الغربية ولا أخلاقيتها.

ووفق ما نقل موقع (خبرني)، فقد جاء تصريح الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس في دمشق.

وقال: إن وباء (كورونا) أظهر أن الأنظمة الغربية، موجودة لخدمة فئة معينة من أصحاب المصالح، وليس لخدمة شعوبها.

من جانبه، أكد ظريف، أن الإدارة الأمريكية، برفضها حتى اليوم، رفع الحصار عن سوريا وإيران، أظهرت حقيقتها غير الإنسانية أمام العالم.

وتطرق الجانبان إلى آخر مستجدات المسار السياسي، ومن بينها اللجنة الدستورية، وعملية أستانا، وتطورات الأوضاع في الشمال السوري.

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