عُمان تُسجّل 98 إصابة جديدة بـ (كورونا) وتُصدر قرارات صارمة استعداداً لرمضان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة، منذ بدء انتشار الوباء بها إلى 1508 حالة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



يأتي ذلك، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطنة عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس (كورونا) خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها، وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.



ووفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد نصت القرارات على التشدد على الجميع، بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، والتأكيد على استمرار غلق المساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها، بما في ذلك صلاة التراويح.



كما يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.



كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 أيار/ مايو.