دولي

شركة ديزني تُوقف دفع رواتب 100 ألف موظف بسبب (كورونا)

شركة ديزني تُوقف دفع رواتب 100 ألف موظف بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة والت ديزني الأمريكية الشهيرة، عن توقفها عن دفع رواتب أكثر من 100 ألف موظف لديها، أي نحو نصف قوة العاملين بالشركة، بداية من هذا الأسبوع، وخلال فترة الركود الاقتصادي، التي تواجهها الشركة في ظل الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس (كورونا).

وقالت الشركة إنها ستوفر مزايا رعاية صحية كاملة للموظفين الذين تم منحهم إجازة بدون أجر، كما حثت موظفيها الأمريكيين على التقدم بطلب للحصول على مزايا حكومية أخرى من حزمة المعونات، التي أقرها الكونغرس بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة آثار تفشي فيروس (كورونا).

ووفق شبكة (بي بي سي) تدير شركة ديزني، التي تعد أكبر مؤسسة في مجال الأنشطة الترفيهية في العالم، متنزهات ترفيهية وفنادق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ومن المتوقع، أن توفر الشركة حوالي 500 مليون دولار شهرياً بعد التوقف عن دفع رواتب نصف العاملين لديها، بحسب صحيفة (الفايننشال تايمز).

وقالت الشبكة البريطانية: "يأتي هذا التوجه، رغم أن ديزني حققت عائدات تشغيلية بلغت 1.4 مليار دولار من إدارة المتنزهات والمنتجات الترفيهية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019".

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