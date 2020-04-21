دول أوروبية تبدأ تخفيف الحظر

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رام الله - دنيا الوطن

اتخذت دول أوروبية، خطوات حذرة من أجل تخفيف حالة الحجر المنزلي الصارمة، خاصة على الأطفال والطلاب.



ووفق قناة (الحرة) فقد قررت ألمانيا، تخفيف القيود المفروضة، بعد تمكنها من تثبيت منحنى الإصابات الجديدة، وقالت الحكومة الأسبوع الماضي: إن فيروس (كورونا) أصبح مبدئياً، تحت السيطرة.



وسمحت السلطات الألمانية، للمحال الصغيرة، ومواقف السيارات، وبيع الدراجات الهوائية، والمكتبات، بفتح أبوابها، مع الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، لمنع انتقال فيروس (كورونا) بين الأشخاص.



ورغم إبقاء المدارس مغلقة، لكن الفصول المقرر أن يتخرج طلبتها هذا الصيف، ستعود للدراسة تدريجياً وسيسمح للجامعات بإجراء الامتحانات.



بدورها، قررت إسبانيا، التي تطبق أحد أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في أوروبا، ومعها فرنسا، تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق لأسابيع قليلة أخرى، لكن إسبانيا قررت السماح للأطفال بالخروج من منازلهم لبعض الوقت، بدءاً من الأسبوع المقبل.



وظل الأطفال الإسبان في منازلهم منذ يوم 14 آذار/ مارس، بموجب الإجراءات الصارمة، الهادفة إلى كبح تفشي فيروس (كورونا).