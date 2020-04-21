الكويت تُسجّل 45 حالة شفاء جديدة من (كورونا) وتُمدد العطلة خمسة أسابيع



يأتي ذلك، في الوقت الذي مددت فيه الحكومة الكويتية، تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازياً، بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وسيمتد القرار إلى نهاية شهر أيار/ مايو المقبل، بدلاً من 26 نيسان/ إبريل الجاري، كما كان مقرراً من قبل، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أيضاً، تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصراً بدلاً من الخامسة، وتنتهي الثامنة صباحاً بدلاً من السادسة، وذلك نظراً لقرب حلول شهر رمضان.



من جانبه، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن الحكومة، ستقدم حزمة مساعدات، لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة، نتيجة إجراءات مكافحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنسجلت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، 45 حالة شفاء جديدة من فيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي المتعافين 412 حالة.