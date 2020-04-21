دولي

حزب بريطاني يدعو أعضاءه لصيام يوم في رمضان

حزب بريطاني يدعو أعضاءه لصيام يوم في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
طالب حزب "الديمقراطيين الليبراليين" البريطاني، أعضاءه وأنصاره إلى مشاركة المسلمين احتفالهم بقدوم شهر رمضان، وتجربة الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة، عبر صيام يوم السبت المقبل.

ووفق وكالة (الأناضول)، فقد جاء في بيان صادر عن الحزب، الذي يمثله 11 نائباً في البرلمان، أن الصيام مع المسلمين "مثال كبير على روح التضامن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع"، في إشارة إلى جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح الحزب، أن تجربة الصيام ستكون "فريدة من نوعها، وفرصة حقيقية لاختبار مشاعر الجوع عبر الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة".

وأضاف بيان الحزب: "الجوع ليس خياراً للكثيرين في بلدان عدة، وبسبب فيروس كورونا، ارتفع عدد الأشخاص، الذين يعتمدون على الجمعيات الخيرية الغذائية".

ووجه الحزب دعوة الصيام إلى أعضائه وأنصاره "الذين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أي مشاكل صحية، قد تمنعهم من المشاركة في هذه الفعالية".

وأشار إلى أن المشاركين في فعالية الصيام، سيوثقون تجربتهم ومشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "#LibDemIftar" أي "إفطار الديمقراطيين الليبراليين".

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