ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة: إن فريق الطب الوقائي، هو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأوضح ضهير، وفق ما نقل موقع وزارة الصحة بغزة، أن الفريق تم تشكيله من قسم الأوبئة، منذ أكثر من ثلاثة شهور، وهو يتكون من 12 شخصاً منهم الأطباء والحكماء المتخصصون والمدربون في هذا المجال، مشيراً إلى أنه من مهام الفريق سحب العينات لأي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، أو من خلال الاستجابة العاجلة لأي تبليغ وارد من خلال الرقم المجاني، الذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم (103).



وأشار إلى أنه يتم زيارة الشخص، وسحب العينة للشخص المشتبه بإصابته، إذا انطبق عليه تعريف الحالة، كما يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم، وتكون المرة الأولى خلال الأسبوع الأول لاستقبالهم، والمرة الثانية قبل نهاية فترة الحجر الاحترازي، كما يتم السحب خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، منوهاً إلى أنه الفريق يقوم بالتنسيق المستمر مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر.



بدوره، أشار الحكيم أحمد جنينة، والذي يعمل في قسم الأوبئة، أنه لا مجال للخطأ في عملهم أو التقصير، فسحب العينات من الحالات المشتبه بها، تُعد هي الحالات الأكثر اقتراباً والأكثر عرضة للمخاطر، فعادة ما يُصاحب سحب العينات والتي تؤخذ من أنف المشتبه به ردات فعل غير مقصودة، تشمل إخراج الرذاذ عبر العطس أو السعال من الحالة المشتبه بها.



وأضاف الحكيم أحمد: أنهم يضطرون لارتداء بدل الوقاية والعزل المخصصة لساعات طويلة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بسحب مئات العينات من مراكز الحجر الصحي، مشيراً إلى تقدير أسرته لعمله، ومعبراً عن فخره لمشاركته في حماية وطنه ومجتمعه.