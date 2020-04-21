قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عزو يوسف غيث، ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وإبراهيم عيسى شلالدة (23 عاماً) من بلدة سعير، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عوض، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمد جاد الله الصليبي (24 عاماً)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الجلدة في البلدة، ونقلته إلى أحد معسكراتها داخل مستوطنة (كرمي تسور) شمالاً.



وكان الصليبي، قد تم الإفراج عنه قبل ستة أشهر، وذلك بعد قضاء خمس سنوات في سجون الاحتلال.