"الصحة العالمية": من غير الممكن حالياً تحديد مصدر فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس (كورونا) المستجد.



وقال تاكشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن، لكنه قال إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأكدت المنظمة العالمية، أن إنهاء الإغلاق يجب أن يكون تدريجيا ولا وقت للتراخي في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن إجراءات الإغلاق أثبتت فاعليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي الفيروس.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس (كورونا) قد نشأ في مختبر بمدينة "ووهان" في وسط الصين.