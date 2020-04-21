إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة









رام الله - دنيا الوطنقررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، الأول من شهر رمضان.وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية، عبر (تويتر): إن القرار يهدف للسماح بنقل البضائع بشكل روتيني خلال أيام الجمعة في شهر رمضان أيضاً، وذلك على عكس السنوات السابقة، حيث تم إغلاق معابر البضائع في أيام الجمعة الرمضانية.