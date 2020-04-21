إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، الأول من شهر رمضان.
وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية، عبر (تويتر): إن القرار يهدف للسماح بنقل البضائع بشكل روتيني خلال أيام الجمعة في شهر رمضان أيضاً، وذلك على عكس السنوات السابقة، حيث تم إغلاق معابر البضائع في أيام الجمعة الرمضانية.
قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، الأول من شهر رمضان.
وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية، عبر (تويتر): إن القرار يهدف للسماح بنقل البضائع بشكل روتيني خلال أيام الجمعة في شهر رمضان أيضاً، وذلك على عكس السنوات السابقة، حيث تم إغلاق معابر البضائع في أيام الجمعة الرمضانية.
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