توغل إسرائيلي محدود شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وتوغلت 9 جرافات لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.



وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.