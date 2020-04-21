"التحرير الفلسطينية": الرد على تشكيل حكومة متطرفة بتمتين الوحدة وإنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

علقت جبهة التحرير الفلسطينية، على تشكيل الاحتلال الإسرائيلي لحكومة طوارئ، بمشاركة بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، وذلك مساء أمس الاثنين.



وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "اتفاق رئيس حكومة الاحتلال مع بيني غانتس على ما يسمى ضم الضفة الغربية في الاتفاق الائتلافي، يؤكد أن هذه الحكومة حكومة متطرفة، شُكلت خصيصاً لاستهداف كل مقدرات ومكونات القضية الفلسطينية".



وأضافت الجبهة: أن تشكيل هذه الحكومة من قبل الاحتلال، والتي على رأس أجندتها ضم الضفة الغربية، تتطلب منا إنهاء الانقسام، وتمتين الوحدة الوطنية، وتجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتفاق على برنامج واحد للتصدي لها.



وأكدت الجبهة في بيانها، أن "كل هذه المواقف العدوانية من المكونات الصهيونية المختلفة، لن توقف نضال شعبنا لطرد المحتل وقلع مستوطناته".



وأكملت جبهة التحرير، "إن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، حتى نيل الاستقلال، وتطلعات شعبنا في الحرية".