شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": حكومة غانتس- نتنياهو حكومة حرب على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية

"الديمقراطية": حكومة غانتس- نتنياهو حكومة حرب على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة التي توافق الثنائي نتنياهو- غانتس على تشكيلها، بأنها حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها تأتي تمهيداً لتطبيق خطة (ترامب- نتنياهو) وضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال، وقطع الطريق على حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وقالت الجبهة: إن "التحالف غير المقدس، بين (ليكود)، وما تبقى من (أزرق أبيض)، لم ينجح في التلطي خلف ضرورات مكافحة (كورونا)، لتبرير ما توصل له الطرفان من اتفاق، إذ بات واضحاً أن الأساس السياسي الذي اعتمده الطرفان يقوم على تكريس قانون القومية اليهودي العنصري، باعتبار إسرائيل دولة يهودية ودولة (الشعب اليهودي) في العالم، وهو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره، وعلى اعتبار خطة الضم هي المشروع السياسي الواجب تنفيذه، بدءاً من تموز/ يوليو القادم، ولثلاث سنوات قادمة".

وأضافت الجبهة: أن "تشكيل حكومة من التحالف غير المقدس، بين نتنياهو وغانتس يعتبر خطوة كبرى على طريق تطبيق خطة (ترامب- نتنياهو)، يعمل الطرفان معاً، في استغلال انشغال الفلسطينيين تحت الاحتلال، وانشغال العالم كله بمواجهة جائحة (كورونا)".

ودعت الجبهة الأطراف الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، إلى التعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة حرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، الأمر الذي يتطلب إخراج الحالة السياسية الفلسطينية، من حالة السبات الذي أصابها مع انتشار (كورونا)، والشروع في رسم خطة وطنية للتصدي لمخاطر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك العمل بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، خاصة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومقاطعة حكومتها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في شكوى، تعتبر مشاريع الضم، كما تم التوافق عليها بين الثنائي اليميني نتنياهو وغانتس، إعلان حرب وانتهاكاً للشرعية الدولية وتحدياً لها، يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب.

أخبار ذات صلة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة (كورونا)

ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

وزارة الاقتصاد بغزة تُعلن عن خطتها لاستقبال شهر رمضان

وزارة الاقتصاد بغزة تُعلن عن خطتها لاستقبال شهر رمضان

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير شرقي مدينة غزة

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير شرقي مدينة غزة

إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة

إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة

توغل إسرائيلي محدود شرقي قطاع غزة

توغل إسرائيلي محدود شرقي قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم

حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة (كورونا)

ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير شرقي مدينة غزة

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير شرقي مدينة غزة

إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة

إسرائيل تُقرر فتح (معبر بيتونيا) لنقل البضائع التجارية يوم الجمعة

توغل إسرائيلي محدود شرقي قطاع غزة

توغل إسرائيلي محدود شرقي قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم

حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: الرد على تشكيل حكومة متطرفة بتمتين الوحدة وإنهاء الانقسام

"التحرير الفلسطينية": الرد على تشكيل حكومة متطرفة بتمتين الوحدة وإنهاء الانقسام

منوعات

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

عربي

عُمان تُسجّل 98 إصابة جديدة بـ (كورونا) وتُصدر قرارات صارمة استعداداً لرمضان

عُمان تُسجّل 98 إصابة جديدة بـ (كورونا) وتُصدر قرارات صارمة استعداداً لرمضان

الكويت تُسجّل 45 حالة شفاء جديدة من (كورونا) وتُمدد العطلة خمسة أسابيع

الكويت تُسجّل 45 حالة شفاء جديدة من (كورونا) وتُمدد العطلة خمسة أسابيع

رئاسة الحرمين تُقرر تعليق الاعتكاف والتراويح والصلوات الخمس برمضان

رئاسة الحرمين تُقرر تعليق الاعتكاف والتراويح والصلوات الخمس برمضان

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر