إغلاق 59 محلاً تجارياً واعتقال شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين





وتخلل ذلك إغلاق 59 محلاً تجارياً، وإلقاء القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 59 محلاً تجارياً، وألقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.