الشرطة تضبط أربع دراجات نارية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في قلقيلية





كما أعلنت القبض على شخص، يقوم بمركبته بالتشفيط والإزعاج وإقلاق الراحة العامة للمواطنين، مستغلاً في ذلك حالة الطوارئ في قلقيلية وشوارعها.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أربع دراجات نارية، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وألقت القبض على شخص، يشتبه به التشفيط والإزعاج، وإقلاق الراحة العامة في قلقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وأثناء قيام دوريات الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية، بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء محافظات الوطن، وتنفيذاً لتعليمات محافظ قلقيلية، ضبطت الشرطة أربع دراجات نارية، لم يلتزم أصحابها بموعد وقرار الإغلاق.