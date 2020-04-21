الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وفيما يتعلق بحوادث السير، قالت إدارة المرور: إنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع.