الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع.
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وفيما يتعلق بحوادث السير، قالت إدارة المرور: إنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
وفيما يتعلق بحوادث السير، قالت إدارة المرور: إنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
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