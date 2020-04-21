اشتية: تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين

رئيس الوزراء د.محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن تشكيل حكومة ضم إسرائيلية، يعني إنهاء حل الدولتين، وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته، التي يقرها القانون والقرارات الدولية.



جاء ذلك، في منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، معلقاً على الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية، تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.



وشدد على أننا "نحن خلف الرئيس في الموقف الذي سيعلنه، بخصوص إعلان متوقع عن الضم، ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال".



يشار إلى أن الاتفاق بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يضمن وفق مصادر في (ليكود) بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية، وذلك في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.