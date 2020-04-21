هيئة الأسرى: قانون إسرائيلي جديد يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى "أموالاً محظورة"





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المعلومات، تشير إلى أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك.





وقال: هذه رواتب للأسرى والمحررين، وهذا القانون من شأنه زيادة التوتر داخل السجون، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.





وشدد عبد ربه على أنه لا يمكن السكوت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تمس كافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة، بين منظمة التحرير والاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك قانوناً إسرائيلياً جديداً، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها "أموال محظورة".