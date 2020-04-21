عاجل

  • "الصحة العالمية": إجراءات الإغلاق أثبتت فاعليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي فيروس (كورونا)

  • منظمة الصحة العالمية: أي رفع للقيود يجب أن يكون تدريجياً

  • ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة

  • ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 4598 عقب تسجيل 194 وفاة جديدة

  • ألمانيا:ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى أكثر من 143 ألف بعد تسجيل 1785 إصابة

  • إسرائيل: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 13883

  • إسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 13883 ووفاة 181

  • السودان: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 104

شؤون فلسطينية

عريقات يعلق على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

عريقات يعلق على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الاتفاق يضع الحكومة الجديدة، أمام خيارين، إما خيار أن تذهب باتجاه القبول بالاتفاقيات الموقعة، والالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء التفاوض، وإما أن تختار طريق الضم والاستيطان والإملاءات.

وأضاف: "الخيار الأول خيار العالم أجمع، وهو الذي حدده وأسس له القانون الدولي، والخيار الثاني هو استمرار الاحتلال والضم والإملاءات وإجراءات أحادية الجانب، ومصادرة الأراضي، وهو سيؤدي إلى القضاء على أي احتمال للتواصل إلى اتفاق تفاوضي في المستقبل". 

وقال عريقات: إذا قرروا ضم الكتل الاستيطانية أو غور الأردن أو البحر الميت، بأي شكل من الأشكال، يعني أنهم قد أعلنوا أنه لم يعد هناك اتفاقيات موقعة، ويدمرون أية فرصة لأية مفاوضات مستقبلية. 

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن العالم يتابع التطورات، والرئيس محمود عباس على اتصال مكثف مع المجتمع الدولي، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال: أجرينا اتصالات مع جميع دول العالم، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، الصين، روسيا، اليابان، أيضاً مجلس الشيوخ الأمريكي، والجميع أجمع على رفض الضم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "نحن في المنظمة، قمنا بإجراء اتصالات بشكل يومي وحثيث حول مسألة الضم، وأهمية تشكيل ائتلاف دولي يمنع إسرائيل من الضم".

وقال عريقات: بيان الحكومة الأولي، بيّن أن هناك قراراً يتضمن عملية الضم في تموز/ يوليو، وهذا أمر لن يخلق حقاً، ولن ينشئ التزاماً.

أخبار ذات صلة

إغلاق 59 محلاً تجارياً واعتقال شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين

إغلاق 59 محلاً تجارياً واعتقال شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تضبط أربع دراجات نارية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في قلقيلية

الشرطة تضبط أربع دراجات نارية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في قلقيلية

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

اشتية: تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين

اشتية: تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين

هيئة الأسرى: قانون إسرائيلي جديد يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى &#34;أموالاً محظورة&#34;

هيئة الأسرى: قانون إسرائيلي جديد يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى "أموالاً محظورة"

&#34;الجهاد&#34;: اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية خطوة متقدمة على طريق تنفيذ (صفقة القرن)

"الجهاد": اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية خطوة متقدمة على طريق تنفيذ (صفقة القرن)

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: أجواء جافة والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات

الطقس: أجواء جافة والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

إغلاق 59 محلاً تجارياً واعتقال شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين

إغلاق 59 محلاً تجارياً واعتقال شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تضبط أربع دراجات نارية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في قلقيلية

الشرطة تضبط أربع دراجات نارية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في قلقيلية

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

فلسطين تُسجّل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

منوعات

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ&#34;دفع ثمن باهظ&#34; بسبب إدلب

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ"دفع ثمن باهظ" بسبب إدلب