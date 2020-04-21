ترامب يسخر من أوباما علناً عبر "تويتر" بهذا الفيديو



واستعان ترامب بمقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر" يُظهر فيه وجه أوباما مركبا على أحد الأشخاص يجلس وسط أصدقائه، بينما يشاهدون خطابا لجو بايدن.







ويظهر في الفيديو، خطاب جو بايدن الذي يقول فيه: "اعتاد الأطفال على النزول لحوض السباحة، وفرك ساقي للأسفل، حتى ينزل ثم يشاهدون الشعر، وهو يرجع لمرة أخرى وهم ينظرون إليه". ويظهر في الفيديو، خطاب جو بايدن الذي يقول فيه: "اعتاد الأطفال على النزول لحوض السباحة، وفرك ساقي للأسفل، حتى ينزل ثم يشاهدون الشعر، وهو يرجع لمرة أخرى وهم ينظرون إليه".



وأضاف: "تعلمت من الصراصير وتعلمت من الأطفال أنهم يحبون أن يقفزوا في حضني، وأنا أحب الأطفال وهم يقفزون في حضني".



وفجأة، ينظر الجالسون بجوار أوباما إليه في استغراب، في إشارة إلى أنه كيف يدعم مرشحا يقول هذا الكلام، ليقول وعلى وجهه علامات الإحراج: "ماذا؟!".



وتعجب الكثير من رواد السوشيال ميديا، من قيام ترامب بمشاركة فيديو ساخر كهذا على صفحته الرسمية، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث قام أحد الأشخاص بترجمته وعلق قائلا: "ترامب غرد بفيديو ساخر عن تأييد أوباما قبل أيام للمرشح الديمقراطي بايدن المشهور بميله للمس النساء والأطفال بشكل مبالغ فيه".



وكان أوباما قد أعلن تأييده صراحة لبايدن، وعلق في مقطع فيديو قائلا: "أنا فخور للغاية بأن أؤيد بايدن كرئيس للولايات المتحدة، كان صديقا مقربا ولديه كل الصفات التي تحتاجها البلاد".

وحث الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطيين على الاصطفاف خلف بايدن وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة دونالد ترامب سعيا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وفجأة، ينظر الجالسون بجوار أوباما إليه في استغراب، في إشارة إلى أنه كيف يدعم مرشحا يقول هذا الكلام، ليقول وعلى وجهه علامات الإحراج: "ماذا؟!".وتعجب الكثير من رواد السوشيال ميديا، من قيام ترامب بمشاركة فيديو ساخر كهذا على صفحته الرسمية، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث قام أحد الأشخاص بترجمته وعلق قائلا: "ترامب غرد بفيديو ساخر عن تأييد أوباما قبل أيام للمرشح الديمقراطي بايدن المشهور بميله للمس النساء والأطفال بشكل مبالغ فيه".وكان أوباما قد أعلن تأييده صراحة لبايدن، وعلق في مقطع فيديو قائلا: "أنا فخور للغاية بأن أؤيد بايدن كرئيس للولايات المتحدة، كان صديقا مقربا ولديه كل الصفات التي تحتاجها البلاد".وحث الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطيين على الاصطفاف خلف بايدن وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة دونالد ترامب سعيا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من دعم نظيره السابق باراك أوباما لنائبه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.