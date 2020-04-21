الطقس: أجواء جافة والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-18 30-15 21-14 بيت لحم 26-18 30-15 21-14 رام الله والبيرة 25-17 29-14 20-13 طولكرم 29-19 33-17 24-16 نابلس 27-19 31-16 22-15 قلقيلية 29-19 33-17 24-16 جنين 29-20 33-17 25-16 سلفيت 26-18 30-15 21-14 طوباس 29-20 33-17 25-16 روابي 27-19 31-16 22-15 الخليل 25-17 29-14 20-13 غزه 29-20 32-18 25-17 أريحا 32-23 36-21 28-19 خانيونس 29-20 32-18 25-17 الأغوار الشمالية 30-21 34-19 26-17 رفح 29-19 33-17 24-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.أما يوم الجمعة، يكون الجو جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: