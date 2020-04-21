تضارب الأنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
تضاربت الأنباء اليوم الثلاثاء، بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك بعد تقارير أمريكية تفيد بتدهور صحته.
وقالت وكالة (يونهاب): إن حكومة كوريا الجنوبية، أكدت أن زعيم كوريا الشمالية، ليس في حالة مرضية خطيرة.
وكانت شبكة (سي إن إن)، نقلت عن مصادر استخباراتية قولها اليوم الثلاثاء: إن وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية، كما ذكرت قناة (الجزيرة).
كما قال مسؤول أميركي: إن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي خطيرة للغاية، وهناك أنباء عن أنه يتعافى بعد إجرائه جراحة في الأوعية الدموية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
وقالت وكالة (يونهاب): إن حكومة كوريا الجنوبية، أكدت أن زعيم كوريا الشمالية، ليس في حالة مرضية خطيرة.
وكانت شبكة (سي إن إن)، نقلت عن مصادر استخباراتية قولها اليوم الثلاثاء: إن وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية، كما ذكرت قناة (الجزيرة).
كما قال مسؤول أميركي: إن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي خطيرة للغاية، وهناك أنباء عن أنه يتعافى بعد إجرائه جراحة في الأوعية الدموية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
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