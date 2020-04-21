تضارب الأنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

تضاربت الأنباء اليوم الثلاثاء، بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك بعد تقارير أمريكية تفيد بتدهور صحته.



وقالت وكالة (يونهاب): إن حكومة كوريا الجنوبية، أكدت أن زعيم كوريا الشمالية، ليس في حالة مرضية خطيرة.



وكانت شبكة (سي إن إن)، نقلت عن مصادر استخباراتية قولها اليوم الثلاثاء: إن وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية، كما ذكرت قناة (الجزيرة).



كما قال مسؤول أميركي: إن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي خطيرة للغاية، وهناك أنباء عن أنه يتعافى بعد إجرائه جراحة في الأوعية الدموية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

رام الله - دنيا الوطن