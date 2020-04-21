دولي

تضارب الأنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

تضارب الأنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
تضاربت الأنباء اليوم الثلاثاء، بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك بعد تقارير أمريكية تفيد بتدهور صحته.

وقالت وكالة (يونهاب): إن حكومة كوريا الجنوبية، أكدت أن زعيم كوريا الشمالية، ليس في حالة مرضية خطيرة.

وكانت شبكة (سي إن إن)، نقلت عن مصادر استخباراتية قولها اليوم الثلاثاء: إن وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية، كما ذكرت قناة (الجزيرة).

كما قال مسؤول أميركي: إن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي خطيرة للغاية، وهناك أنباء عن أنه يتعافى بعد إجرائه جراحة في الأوعية الدموية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

أخبار ذات صلة

ترامب يسخر من أوباما علناً عبر &#34;تويتر&#34; بهذا الفيديو

ترامب يسخر من أوباما علناً عبر "تويتر" بهذا الفيديو

11 إصابة فقط بفيروس (كورونا) في الصين ولا وفيات

11 إصابة فقط بفيروس (كورونا) في الصين ولا وفيات

أول تعليق من ترامب على تهاوي أسعار النفط الأمريكي لتحت الصفر

أول تعليق من ترامب على تهاوي أسعار النفط الأمريكي لتحت الصفر

هولندا تسجل تراجعا لافتا في معدل الوفيات اليومية بكورونا

هولندا تسجل تراجعا لافتا في معدل الوفيات اليومية بكورونا

انجلترا: عدد وفيات (كورونا) بالمستشفيات يبلغ 14829 حالة

انجلترا: عدد وفيات (كورونا) بالمستشفيات يبلغ 14829 حالة

فرنسا تُحذّر: عالم ما بعد (كورونا) قد يكون &#34;أسوأ&#34;

فرنسا تُحذّر: عالم ما بعد (كورونا) قد يكون "أسوأ"

الطيبي: غانتس وحزبه زحفوا خانعين مستسلمين لشروط نتنياهو

الطيبي: غانتس وحزبه زحفوا خانعين مستسلمين لشروط نتنياهو

بالأسماء.. تشكيلة حكومة الطوارئ الإسرائيلية بمشاركة نتنياهو وغانتس

بالأسماء.. تشكيلة حكومة الطوارئ الإسرائيلية بمشاركة نتنياهو وغانتس

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الكشف عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدراج ابنها رامي بـ &#34;قوائم الإرهاب&#34; المصرية

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدراج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

منوعات

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ&#34;دفع ثمن باهظ&#34; بسبب إدلب

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ"دفع ثمن باهظ" بسبب إدلب