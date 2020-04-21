11 إصابة فقط بفيروس (كورونا) في الصين ولا وفيات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الصين اليوم الثلاثاء، 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



ويعد هذا الرقم انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق، ولم تسجل أي وفيات، كما قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين



وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية: أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضاً من ثماني حالات في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ومن بين حالات العدوى المحلية، هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد، وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.



وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة، لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض، يوم الاثنين، بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.



وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 نيسان/ إبريل.