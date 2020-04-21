أول تعليق من ترامب على تهاوي أسعار النفط الأمريكي لتحت الصفر

هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 98%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة (رويترز) أن عقود الخام الأمريكي الآجلة، هوت بنسبة 98% وبلغت مستوى 20 سنتاً للبرميل.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.