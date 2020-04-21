أول تعليق من ترامب على تهاوي أسعار النفط الأمريكي لتحت الصفر
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنني، على تهاوي أسعار النفط الأمريكي، وذلك خلال مؤتمره الصحفي اليومي بالبيت الأبيض.
وقال ترامب: " نتطلع إلى وضع 75 مليون برميل في احتياطنا النفطي وملئه بأسعار ممتازة"، مشيراً إلى أن إدارته تريد إعادة فتح اقتصاد أمريكا على نحو مسؤول.
وأضاف: "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية، وعلى الأميركيين الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي".
هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 98%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.
وذكرت وكالة (رويترز) أن عقود الخام الأمريكي الآجلة، هوت بنسبة 98% وبلغت مستوى 20 سنتاً للبرميل.
ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.
وقال ترامب: " نتطلع إلى وضع 75 مليون برميل في احتياطنا النفطي وملئه بأسعار ممتازة"، مشيراً إلى أن إدارته تريد إعادة فتح اقتصاد أمريكا على نحو مسؤول.
وأضاف: "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية، وعلى الأميركيين الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي".
هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 98%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.
وذكرت وكالة (رويترز) أن عقود الخام الأمريكي الآجلة، هوت بنسبة 98% وبلغت مستوى 20 سنتاً للبرميل.
ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.
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