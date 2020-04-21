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رئاسة الحرمين تقرر تعليق الاعتكاف والتراويح والصلوات الخمس برمضان

رئاسة الحرمين تقرر تعليق الاعتكاف والتراويح والصلوات الخمس برمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع استمرار تعليق حضور المصلين للحرمين الشريفين وتكون صلاة التراويح خمسة تسليمات، وفق قناة (العربية). 

ووجه بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والعمل قائم لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "بِرّاً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.

يذكر أن الرئاسة العامة دشنت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات انطلاقاً من دورها الاجتماعي والإنساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة وراحة المواطن والمقيم.

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