شاهد: ماذا قال اشتية عن طلبه لإبراهيم ملحم إخراج يديه من جيوبه بمؤتمر صحفي؟

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على الفيديو المتداول بشأن طلبه من الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إخراج يديه من جيوبه.





وقال اشتية، في تصريح له عبر فيسبوك: "العلاقة التي تربطني بالمتحدث باسم الحكومة علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة".





وأضاف اشتية: "الملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد، كما أنني أقدر عاليًا جهده وجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، وسنبقى جميعا الأوفياء لهذا الوطن".





يذكر أنه جرى تداول مقطع فيديو لاشتية الذي أوقف المؤتمر الصحفي، ليطلب من الناطق باسم حكومته رفع يديه من جيوبه، الأمر الذي أحرج إبراهيم ملحم.

















رام الله - دنيا الوطن