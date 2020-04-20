القدس تُسجل أول وفاة بفيروس (كورونا)

توفيت مساء اليوم الاثنين، المواطنة المقدسية نفوز الجولاني (57 عاما) من حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا".



وقال منير الغول من لجنة طوارئ سلوان، إن المواطنة الجولاني توفيت في مستشفى هداسا عين كارم، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، إضافة إلى أنها تعاني أيضا من أمراض مزمنة أخرى، وفق وكالة (وفا).



وبوفاة المواطنة الجولاني، يرتفع عدد الوفيات في فلسطين بفيروس "كورونا" إلى أربع وفيات





رام الله - دنيا الوطن