عاجل

  • النفط الأميركي ينهار لـ37 دولارا تحت الصفر لأول مرة بتاريخه

  • الإعلان عن وفاة مقدسية بفيروس "كورونا" في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس

عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الأهداف المعادية.

وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.

أخبار ذات صلة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

مصر تُعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر تُعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ&#34;دفع ثمن باهظ&#34; بسبب إدلب

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ"دفع ثمن باهظ" بسبب إدلب

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فاجعة في الأردن.. مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة

فاجعة في الأردن.. مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ &#34;قوائم الإرهاب&#34; المصرية

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

أوقاف غزة: استمرار إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل

أوقاف غزة: استمرار إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل

قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

منوعات

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

عربي

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ&#34;دفع ثمن باهظ&#34; بسبب إدلب

أردوغان يتوعد الحكومة السورية بـ"دفع ثمن باهظ" بسبب إدلب

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)