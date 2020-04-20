الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الأهداف المعادية.



وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.