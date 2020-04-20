شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء

محافظ سلفيت يصدر تعميما بخصوص حالة الطوارئ وقرارات رئيس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
اصدر محافظ سلفيت، عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تعميما، يتعلق بحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بالسماح لبعض المصانع التي ثبت مقدرتها على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها، ووضع الترتيبات الوقائية اللازمة بالعمل.

وجاء نص التعميم كما وصل "دنيا الوطن" على النحو التالي: 

1_ مصانع الباطون تعمل يومين بالاسبوع (الاحد/ الاثنين) من الساعة 7صباحا وحتى الساعة 4 مساء على ان تحصل على اذن خطي مسبق من البلديه او المجلس القروي قبل تزويد اي شخص او جهة بالباطون .

2_ مصانع الطوب تعمل يومين بالاسبوع (الثلاثاء/ الاربعاء) من الساعة 7صباحا وحتى الساعة 4 مساء اما محلات مواد البناء ومستلزمات الكهرباء والمواد الصحية والادوات المنزليه فتعمل يومي الخميس والجمعه.

3-العمال من داخل المحافظة يبيتون في منازلهم على ان تتولى المنشأة التي يعملون فيها عملية نقلهم من والى العمل؛ اما العمال من خارج المحافظة يتولى صاحب المنشأة عملية تأمين مبيت مناسب ولائق لهم داخل المنشأة .

4- محلات وورش ميكانيك السيارات والبناشر وبقية المهن فانها تعمل ايام الاحد والثلاثاء والخميس من الساعه العاشره صباحا وحتى الخامسه مساء .

5-ورش البناء تعمل بشكل منتظم من السابعه صباحا حتى الخامسه مساء .

6-محلات الحلويات والمطاعم تعمل في شهر رمضان للطلبات الخارجيه بدون تجمعات داخل المحل ولحتى السابعة والنصف .
7- تفتح محلات المواد التموينيه يوميا من العاشره صباحا حتى السابعه والنصف عدا يوم الجمعه اما محلات الخضروات فتفتح يوميا حتى السابعه والنصف مساءً.

8-تفتح محال الالبسه والاحذية والاتصالات وخدمات الانترنت ايام الجمعه والسبت من العاشره صباحا حتى السابعه والنصف مساءً.

9_ قطاعي الاثاث والمعادن تعمل المنشآت الكبيرة بنسبة 25% فقط من طاقتها الانتاجية ، اما المنشآت الصغيرة فيتم بحث اوضاعها كل على حده ويتم تشغيلها على اساس ضمان تحقيق اجراءات الصحة والسلامة العامه اما معامل الحجر والرخام فتعمل بكامل طاقتها الانتاجية من الساعة 7صباحا وحتى الساعة 4 مساء.

10-عند توريد المواد الخام من خارج المحافظة تقوم المنشأة باستقبال ومرافقة السيارة والاشراف عليها وتعقيمها وكذلك السائق المتواجد فيها منذ وصولها وحتى خروجها من المحافظة وتقوم الضابطة الجمركية باجراء عمليات التدقيق اللازمة على ان يلتزم السائق بعدم النزول من المركبة بتاتا؛ ويطبق ما ذكر سابقا على المركبات التي تقوم بتصدير البضاعة الى خارج المحافظة.

11-تلتزم الشركات والمنشآت الصناعية بتوفير كافة ادوات ووسائل التعقيم والصحة والسلامة العامة وكذلك غرف تعقيم على مداخلها وموظف مختص للاشراف على تطبيق معايير السلامة الوقائية من فيروس كورونا، باشراف ومتابعة الصحة والامن وجهات الاختصاص؛ وعلى ان يرتدي العمال القفازات والكمامات وكل من لا يلتزم سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحقه.

12 - يسمح للمنشآت والشركات والورش المذكوره العمل بتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد على ان تلتزم بكامل إجراءات الصحة والسلامة الوقائية خلال الفترة المحددة سابقاً .

13- تبقى المساجد مغلقه وكذلك الصالات وتمنع الافطارات الجماعيه في رمضان.

14- يمنع منعا باتا العمل في المستعمرات كما يمنع تنقل العمال للداخل تحت طائلة المسؤولية.

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