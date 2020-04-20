إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، قبل أن يتم اعتقاله.



وأفاد مصدر أمني، بإصابة شاب برصاص جنود الاحتلال الذين نصبوا له كمينا عند المدخل الغربي للبلدة، دون أن يتمكن المصدر من معرفة طبيعة إصابته أو هويته، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.