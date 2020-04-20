هولندا تسجل تراجعا لافتا في معدل الوفيات اليومية بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت هولندا تراجعا كبيرا مستمرا في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصدها 67 وفاة جديدة في أقل ارتفاع يومي منذ عدة أسابيع.



وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم الاثنين، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 3751، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى انخفاض لافت ومستمر في المعدل اليومي للإصابات، حيث سجل في إحصائية أمس الأحد 83 وفاة جديدة، في أدنى ارتفاع يومي منذ 26 مارس الماضي.



كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 750 حالة جديدة، ليبلغ نقطة 33405 إصابة، ما يشير أيضا إلى تراجع وتيرة انتشار المرض، حيث كان المعدل اليومي السابق 1066 شخصا.



ومع ذلك، حذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.