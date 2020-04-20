أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية

علقت حركة حماس، على تشكيل الاحتلال الإسرائيلي لحكومة طوارئ بمشاركة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وذلك مساء اليوم الاثنين.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "اتفاق رئيس حكومة الاحتلال مع بيني غانتس على ما يسمى "ضم الضفة الغربية" في الإتفاق الائتلافي، يؤكد تعاظم المخاطر التي تستهدف مكونات القضية الفلسطينية".





وأضاف قاسم: "حالة الإجماع الصهيوني على استهداف الواقع في الضفة الغربية تتطلب تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، وأن تغادر السلطة مربع المماطلة في العلاقة مع الاحتلال، وحسم موقفها باتجاه الانخراط مع المجموع الوطني في مواجهة الاحتلال".



وتابع قاسم: "كل هذه المواقف العدوانية من المكونات الصهيونية المختلفة، لن توقف نضال شعبنا لطرد المحتل وقلع مستوطناته".



وفي سياق متصل، قال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن هذه التكتلات الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة، والتي تنافست وتوافقت فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني، وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية، لن تخيفنا، بل هي تأكيد أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم.



وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: "هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة:.



وتابع: "إن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل والأدوات كافة".



وأكمل: "إن هذا التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".



يذكر أن غانتس ونتنياهو أعلنا عن تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية لثلاث سنوات.

رام الله - دنيا الوطن