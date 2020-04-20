انجلترا: عدد وفيات (كورونا) بالمستشفيات يبلغ 14829 حالة



وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن 15 من أصل 429 متوفياً (وتتراوح أعمارهم بين 49 و92 عاماً) لم يعانوا من أمراض مزمنة تؤثر على حالتهم الصحية العامة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الهيئة، أن الإحصائيات الخاصة بالمملكة المتحدة بأسرها، سيتم نشرها لاحقاً.





رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد وفيات فيروس (كورونا) في مستشفيات إنجلترا 14829 حالة، بعد تسجيل 429 حالة جديدة منذ يوم الأحد، حسبما أوردت هيئة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين.