الطيبي: غانتس وحزبه زخفوا خانعين مستسلمين لشروط نتنياهو

قال النائب في (كنيست) الإسرائيلي، عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، إنه كما كان متوقعاً، فإن حزب (أزرق أبيض) وبيني غانتس، زحفوا لحكومة نتنياهو، خانعين مستسلمين لشروطه.





وأضاف الطيبي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الاثنين: "طبقاً للاتفاق، فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية دون قيد أو شرط، ابتداءً من أول تموز/ يوليو القادم".





وتابع: "قانون القومية لن يتم تغييره، القائمة المشتركة، ستكون معارضة قوية لحكومة نتنياهو- غانتس ولسياسات الضم والعنصرية، ولكنها ستقوم بعملها البرلماني بامتياز وإخلاص؛ لتحقيق إنجازات لمجتمعنا وجمهورنا في البرلمان وخارجه، وغانتس يستحق لقب بطل العالم في الزحف على البطن".

رام الله - دنيا الوطن