الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس





جاء الإغلاق بناء على معلومات استخبارتية، بشان احتواء محال ومستودعات التاجر على مواد منتهية الصلاحية، ووفقاً لذلك ضبطت الطواقم هذه الكميات، وسيتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لاتخاذ المقتضى القانوني.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والامن الوقائي، مساء اليوم، محلاً تجارياً في محافظة القدس، يبيع سلعاً منتهية الصلاحية، بكميات كبيرة.