دولي

بالأسماء.. تشكيلة حكومة الطوارئ الإسرائيلية بمشاركة نتنياهو وغانتس

بالأسماء.. تشكيلة حكومة الطوارئ الإسرائيلية بمشاركة نتنياهو وغانتس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء الاثنين، تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية بحكومة الطوارئ الإسرائيلي التي اعلن عن تشكيلها اليوم.

وحسب الصجيفة، فهذه أهم المناصب المتفق عليها في تشكيلة حكومة الطوارئ التي ستمتد ثلاث سنوات:

رئيس الوزراء - بنيامين نتنياهو(الليكود)

وزير الجيش ومسمى رئيس الوزراء بالإنابة - بيني غانتس (أزرق أبيض) ولا يحق لنتنياهو عزله من منصبه على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب بعد عام ونصف.

وزير المالية - يسرائيل كاتس (الليكود)

وزير الخارجية - غابي أشكنازي (أزرق أبيض)

وزير القضاء - آفي نيسكورن (أزرق أبيض)

وزير الاقتصاد - عمير بيرتس (العمل)

وزير الرفاه - إيتسيك شمولي (العمل)

وزيرة  الأمن الداخلي - ميري ريغيف (الليكود)

وزير الصحة - يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه)

وزارة التعليم - قائمة يمينا في حال انضمّت

وزارة المواصلات لليكود ولم يحدد من سيرأسها

وزير الداخلية - آرييه درعي (شاس)

وزيرة الهجرة والاستيعاب - بنينا تامانو-شطا (أزرق أبيض)

وزير الزراعة -  ألون شوستر (أزرق أبيض)

وزارة الثقافة - لأزرق أبيض، وقد ذكر أساف زامير وميكي حيموفيتش كمرشحين.

وزير الاتصالات، يوعاز هندل (ديرخ أرتس) أو أوريت فركش هكوهين (أزرق أبيض)

رئيس الكنيست - ياريف لفين (الليكود)

هذا وقال زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، عبر تويتر: "إنني أشيد باتفاق تشكيل الحكومة، على الرغم من أنها ليست حكومة الوحدة التي يريدها الجمهور، إذا تصرفت الحكومة بشكل صحيح فسندعمها من الخارج، لكن لن نتردد في توجيه الانتقاد عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية والاقتصادية والدينية وقضايا الدولة".

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