الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد بلغ 1360 حالة، بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، بكشف 484 حالة إصابة بعدوى (كورونا) من جنسيات مختلفة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الإمارات إلى 7265 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).