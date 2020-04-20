روسيا: أكثر من 700 مصاب بفيروس (كورونا) بحالة حرجة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عبر قناة (روسيا 24)، اليوم الاثنين، أن أكثر من 700 مريض مصاب بعدوى فيروس (كورونا) في حالة خطيرة في روسيا.



وقال:"لقد أنشأنا مركزاً استشارياً فيدرالياً خاصاً، وجميع المرضى الخطرين، يتم تسجيلهم بهذا المركز الفيدرالي، ويتم التشاور بشأن حالتهم الصحية من قبل أخصائيين على أعلى مستوى، وهناك أكثر من 700 من هؤلاء المرضى اليوم".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن ذروة عدوى الإصابة بـ (كوفيد- 19) لم تَحلّ بعد في روسيا.



ووفقاً لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، فإن متوسط ​​عمر المصابين بالفيروس في البلاد هو .47.9 للنساء و44.7 للرجال.



وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها اليوم الاثنين 26 ألفاً، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس، التي بلغت 3570 حالة، وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد في ذلك اليوم، وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.