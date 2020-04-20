دولة أوروبية تتجاوز "ذروة الوباء".. وتبحث إنهاء العزل العام

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون بقطاع الصحة، الاثنين، إن أزمة فيروس (كورونا) المستجد في بلجيكا، تجاوزت الذروة فيما يبدو، مع انخفاض عدد الأشخاص، الذين نقلوا للمستشفيات بمرض (كوفيد- 19) إلى أدنى معدل خلال شهر.



وأعلنت بلجيكا، التي لديها أحد أعلى معدلات الإصابة المؤكدة بالمرض والوفيات ذات الصلة به في أوروبا، نقل 232 شخصاً للمستشفيات، الأحد، مسجلة أدنى معدل منذ 19 آذار/ مارس، بحسب (رويترز).



وقال إيمانويل أندريه، المتحدث باسم مجلس مكافحة (كوفيد-19)، في مؤتمر صحفي: "هناك مؤشرات عديدة تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا استمرار للسير في الاتجاه الصحيح".



وتابع "بالتالي نعم، بديهياً، نسير نحو ما يسمى إنهاء العزل، هذا يعني توسعا تدريجيا لمنطقة الأمان حولنا، وبناء عليه نفكر حالياً في كيفية تنظيم ذلك".



ومن المقرر، أن يجتمع مجلس الأمن الوطني البلجيكي الجمعة، لبحث تخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من الرابع من أيار/ مايو.



وذكر المسؤولون، أن البلاد ربما تجاوزت أيضاً ذروة الوفيات.



وسجلت بلجيكا 168 وفاة جديدة الاثنين، ليصل العددالإجمالي إلى 5828 حالة وفاة.



وكان ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات من قاطني دور رعاية المسنين، ويُشتبه أن مرض (كوفيد- 19)، الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد، كان السبب في وفاة غالبيتهم العظمى، لكن لم يتأكد ذلك.



ويوضح إدراج بلجيكا مثل هذه الحالات، ضمن وفيات (كوفيد- 19)، جزئياً سبب وجودها ضمن أكثر البلدان تضرراً بفيروس (كورونا) في أوروبا.



ومددت الحكومة الأسبوع الماضي، الإجراءات التي تستهدف الحد من تفشي فيروس (كورونا) حتى الثالث من أيار/ مايو، لكنها سمحت الآن بإعادة فتح بعض المتاجر.