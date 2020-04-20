عريقات: آل ثاني وبن علوي أكدا على رفض الضم بأشكاله كافة





وعبر الوزيران، عن مواقف ثابتة لبلديهما من تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي، والتأكيد على مواصلة دعم (أونروا) لتقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين، كما أكدا على دعم السلطة الفلسطينية، في جهودها لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وشكر عريقات دولة قطر، وسلطنة عمان على هذه المواقف، الأصيلة والثابتة من القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي.وأطلع عريقات كلاً من: أل ثاني وبن علوي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يجري في الأراضي الفلسطينية، وقال إن آل ثاني، وبن علوي، أكدا على رفض الضم بأشكاله كافة والإملاءات.