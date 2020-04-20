مباشر | لقاء مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي

شؤون فلسطينية

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري
رام الله - دنيا الوطن
وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حكومة الطوارئ، التي شكلها نتنياهو وغانتس بأنها حكومة احتلال وضم وتهويد، تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي: إن هذه الحكومة البغيضة، التي تريد استهلال عملها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية في تموز/ يوليو المقبل، تثبت ما قلناه مراراً و تكراراً بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة، ويجدر بكل من بنى أوهاماً على غانتس وحزبه أوعلى أي حزب صهيوني، أن يراجع حساباته مرة وإلى الأبد.

وأضاف: إن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يسمى بقانون القومية، يعني أنهما سيكرسان منظومة (الأبرتهايد) العنصرية الإسرائيلية، الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين، وضد كل الفلسطينيين، بما في ذلك المقيمون داخل أراضي 1948 والخارج.

ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية إلى تنحية خلافاتها جانباً، وتشكيل جبهة وطنية موحدة في مواجهة وباء العنصرية والضم والتهويد الأخطر من وباء (كورونا).

و أكد البرغوثي، أن ما أعلنه نتنياهو وغانتس وما تقوم به الفرق الإسرائيلية المشتركة؛ لترسيم معالم الضم والتهويد، يعني أن هذه الحكومة، شُكلت لهدف واحد، وهو تنفيذ (صفقة القرن) وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أمام الفلسطينيين إلا توحيد جهودهم فوراً؛ لمواجهتها دون إبطاء أو تردد.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

عريقات: آل ثاني وبن علوي أكدا على رفض الضم بأشكاله كافة

عريقات: آل ثاني وبن علوي أكدا على رفض الضم بأشكاله كافة

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ &#34;قوائم الإرهاب&#34; المصرية

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

بعد 45 يوماً على فيروس (كورونا).. اشتية يكشف عن تسهيلات اتخذتها الحكومة

بعد 45 يوماً على فيروس (كورونا).. اشتية يكشف عن تسهيلات اتخذتها الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقاله في تقوع ببيت لحم

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

الاقتصاد تُغلق محلاً تجارياً يبيع كميات من السلع المنتهية الصلاحية في القدس

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ &#34;قوائم الإرهاب&#34; المصرية

عائلة شعث تُصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

مركز الإعلام الحكومي: بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية بواقع 100 دولار

مركز الإعلام الحكومي: بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية بواقع 100 دولار

منوعات

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

عربي

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

الإمارات تُعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى (كورونا) إلى 1360 حالة

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تكشف سبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)