البرغوثي: حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري



و أكد البرغوثي، أن ما أعلنه نتنياهو وغانتس وما تقوم به الفرق الإسرائيلية المشتركة؛ لترسيم معالم الضم والتهويد، يعني أن هذه الحكومة، شُكلت لهدف واحد، وهو تنفيذ (صفقة القرن) وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أمام الفلسطينيين إلا توحيد جهودهم فوراً؛ لمواجهتها دون إبطاء أو تردد.

رام الله - دنيا الوطنوصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حكومة الطوارئ، التي شكلها نتنياهو وغانتس بأنها حكومة احتلال وضم وتهويد، تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.وقال البرغوثي: إن هذه الحكومة البغيضة، التي تريد استهلال عملها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية في تموز/ يوليو المقبل، تثبت ما قلناه مراراً و تكراراً بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة، ويجدر بكل من بنى أوهاماً على غانتس وحزبه أوعلى أي حزب صهيوني، أن يراجع حساباته مرة وإلى الأبد.وأضاف: إن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يسمى بقانون القومية، يعني أنهما سيكرسان منظومة (الأبرتهايد) العنصرية الإسرائيلية، الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين، وضد كل الفلسطينيين، بما في ذلك المقيمون داخل أراضي 1948 والخارج.ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية إلى تنحية خلافاتها جانباً، وتشكيل جبهة وطنية موحدة في مواجهة وباء العنصرية والضم والتهويد الأخطر من وباء (كورونا).