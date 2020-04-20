الاقتصاد تُحيل سبعة مُخالفين للنيابة العامة وتُتلف أطناناً من السلع المُخالفة

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، سبعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.



جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 26 جولة رقابية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات، تم خلالها زيارة 166 محلاً تجارياً وإخطار خمسة محال لتصويب وضعها القانوني.



وأتلفت الطواقم والأجهزة الأمنية، أربعة أطنان عبارة عن عصائر ومواد منتهية الصلاحية، وأكياس إسرائيلية، ومشاتيح خشب إسرائيلية مستعملة محظورة، كما ضبطت 600 كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.