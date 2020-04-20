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مصر تُعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر تُعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 11 حالة وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس (كورونا)، حيث يعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر، في معدل الإصابات اليومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، اليوم الاثنين، إنه خرج 89 من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كورونا)، (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافياً.

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 11 حالة.

وقال مجاهد: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم، الاثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

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